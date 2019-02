FC Porto-Benfica já tem data e hora marcada

O FC Porto-Benfica, da 24.ª jornada da Liga NOS, vai ser disputado a 2 de março, às 20H30, anunciou esta quarta-feira a Liga.O pontapé de saída da tronda será dado em casa do Aves, com a equipa da casa a receber o Boavista, na sexta-feira (20h30). Já no sábado, o Nacional defronta o Tondela às 15h30, o Moreirense recebe o V. Setúbal às 18 horas. On clássico entre o atual primeiro e segundo classificado da Liga NOS fecha o dia com a bola a começar a rolar no Dragão às 20h30.Domingo é a vez do Belenenses entrar em campo para defrontar o Feirense às 15 horas, a mesma hora do Chaves-Santa Clara. O Rio Ave-Sp. Braga joga-se às 17h30, e o Sporting-Portimonense às 20 horas.O V. Guimarães-Marítimo fecha a jornada: o encontro no Estádio D. Afonso Henriques disputa-se às 20h15 de segunda-feira, dia 4.