FC Porto derrota Benfica no Dragão e reduz desvantagem para 4 pontos

O FC Porto derrotou o Benfica no Estádio do Dragão por 3-2 e relançou por completo a luta pelo título, ao reduzir a diferença no topo para 4 pontos. Numa partida disputada a um ritmo frenético - com quatro golos em 45 minutos -, os dragões venceram com golos de Sérgio Oliveira, Alex Telles e Rúben Dias (própria baliza), tendo Carlos Vinícius feito os dois da equipa da Luz.