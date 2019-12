FC Porto derrota Tondela e mantém-se a 4 pontos do Benfica

Segue tudo na mesma no topo da tabela da Liga NOS, com o FC Porto em segundo a 4 pontos do líder Benfica. Esta segunda-feira, na derradeira partida da 14.ª jornada, os dragões responderam da melhor forma à vitória das águias de sábado e, também com um triunfo claro por 3-0 sobre o Tondela, mantiveram as distâncias para os rivais da capital.





Soares (10' e 32') e Otávio (51') foram os homens golo da formação portista, que desta forma se despediu da melhor forma do Dragão em jogos para o campeonato em 2019. De notar, por fim, que nenhum dos jogadores que estava à 'bica' viu o cartão amarelo, pelo que todos estarão disponíveis para enfrentar o Sporting no regresso da Liga em 2020, a 5 de janeiro.