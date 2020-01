FC Porto desperdiça dois penáltis e perde em casa com o Sp. Braga

O FC Porto perdeu em casa com o Sp. Braga por 2-1, num encontro da 17.ª jornada da Liga NOS. Os dragões desperdiçaram dois penáltis e podem ficar a 7 pontos do Benfica, caso as águias ganhem em Alvalade.





Fransérgio abriu o marcador aos 5', Soares empatou aos 58' e Paulinho recolocou os minhotos na frente aos 75'.Veja os lances do jogo AQUI