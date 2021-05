FC Porto domina apostas do clássico e adeptos do Sporting preferem Benfica

O Benfica recebe esta quinta-feira o FC Porto, jogo da 31.ª jornada da Liga NOS e na Betano.pt para este clássico, 41% dos apostadores que se identificam como sportinguistas estão a apostar no Benfica e 26% confiam num empate. Apenas 33% acreditam que o FC Porto vence o duelo desta tarde na Luz (18H30) e mantém a diferença de 6 pontos para os leões.





Ainda assim é o FC Porto que domina as preferências dos apostadores da Betano. Apesar de o Benfica ser favorito nas odds da casa de apostas - 2.51 contra 3.06 dos dragões - são os azuis e brancos que reúnem a maioria das apostas para vencer o jogo, com 43% contra 39% do Benfica. Nove em cada 10 apostadores acredita que ambas as equipas vão marcar neste jogo e 39% aposta que o resultado vai ser 2-1 ou 1-2.No que a potenciais marcadores diz respeito, Mehdi Taremi é quem reúne mais apostas na Betano.pt (22%), seguido de Seferovic, do Benfica, com 13% dos apostadores a acreditarem que o suíço vai marcar neste clássico.