FC Porto domina prémios da época: conheça todos os vencedores

À margem da definição dos calendários da Liga NOS e Segunda Liga e do anúncio da cidade que receberá as próximas três edições da final four da Allianz Cup, a cerimónia Kick Off serviu também para serem conhecidos os vencedores dos prémios referente à temporada passada. O FC Porto, campeão em título, saiu como grande vencedor, ao vencer três galardões e ao incluir quatro futebolistas na equipa do ano.





Melhor jogador: Corona (FC Porto)Melhor golo: Zé Luís (FC Porto)Melhor relvado: PortimonenseMelhor treinador: Sérgio Conceição (FC Porto)Melhor jovem: Pedro Gonçalves (Famalicão)Fair Play (clube): Gil VicenteFair Play (jogador): Pawel Kieszek (Rio Ave)Melhor golo: Rodrigo Dantas (Casa Pia)Melhor jogador: Ryan Gauld (Farense)Melhor relvado: Benfica BMelhor treinador: Joaquim Rodrigues (Nacional)Melhor guarda-redes: Daniel Guimarães (Nacional)Melhor jovem: Daniel Bragança (Estoril)Fair Play (clube): Casa PiaFair Play (jogador): Zé Tiago (Mafra)Prémio Prestígio: Valentim LoureiroParceiro oficial: SABSEG segurosMedia partner: SportTVMérito Fundação do Futebol: Direção Geral de Saúde