FC Porto e Sporting disparam em bolsa com especulação sobre venda de jogadores

As ações do FC Porto e do Sporting disparam para máximos de mais de um ano na sessão desta quinta-feira à boleia da especulação de venda de jogadores da equipa principal de futebol.





No caso dos dragões, as ações subiram 13,74% para os 74,5 cêntimos, o que representa um máximo desde abril de 2019. Em termos de liquidez, a sessão de hoje está a ser mais agitada do que o normal, com 5.000 ações negociadas, muito acima da média diária dos últimos seis meses fixada nas 1.112 ações.Já os leões viram as suas ações escalar 12% para os 98 cêntimos, um valor que já não era atingido desde janeiro de 2016. Foram transacionadas 3.000 ações, o que significa que a sessão de hoje está a ter mais liquidez do que é habitual. A média diária de ações negociadas nos últimos seis meses é de 1.002 ações.Numa altura em que o mercado de transferências de inverno se aproxima do fim (encerra no dia 2 de fevereiro), a especulação sobre a venda de alguns jogadores de ambas as equipas aumenta.Recentemente, as ações do Sporting têm beneficiado com o interesse na compra do médio português Bruno Fernandes que, segundo a imprensa nacional e internacional, pode estar a caminho do clube inglês Manchester United por uma quantia entre os 50 e os 70 milhões de euros. No entanto, nos últimos dias veio à baila também o interesse do rival Manchester City na compra do jogador, que na época passada foi o médio mais goleador da Europa, em todas as competições.O FC Porto tem vários ativos a ser cobiçados por clubes estrangeiros. O que tem motivado mais manchetes é o lateral esquerdo Alex Telles, que poderá estar a caminho do clube italiano Juventus.O outro clube português listado em bolsa, o Benfica, está a ter um dia mais modesto, com as suas ações a valorizarem 0,22% para os 4,66 euros.