FC Porto e Sporting já conhecem árbitros para os jogos da 30.ª jornada

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, esta sexta-feira, os nomes dos árbitros para os restantes jogos da 30.ª jornada da Liga NOS, nomeadamente para os duelos entre FC Porto e Belenenses e Moreirense e Sporting.





No Dragão, no domingo, pelas 21h30, estará Rui Oliveira (AF Porto) como árbitro principal, tendo Manuel Oliveira na função do VAR.Já na segunda-feira, em Moreira de Cónegos, o Moreirense-Sporting vai ser dirigido por Tiago Martins (AF Lisboa), enquanto Jorge Sousa será o VAR.Árbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Tiago Mota, Tiago Leandro4ºárbitro: Claúdio PereiraVAR: Luís FerreiraAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio, Pedro Ribeiro4ºárbitro: Fábio MeloVAR: Luís GodinhoAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Rui OliveiraAssistentes: Carlos Campos, Inácio Pereira4ºárbitro: David SilvaVAR: Manuel OliveiraAVAR: Pedro FernandesÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota, Hugo Ribeiro4ºárbitro: Hugo SilvaVAR: Jorge SousaAVAR: Sérgio Jesus