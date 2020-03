FC Porto empata em casa e não aproveita deslize do Benfica

O FC Porto empatou em casa (1-1) com o Rio Ave, em partida da 24.ª jornada da Liga NOS. Com este resultado, os dragões não aproveitaram a igualdade do Benfica em Setúbal e continuam com mais 1 ponto que as águias.





Mbemba marcou aos 18' mas Taremi empatou aos 32'.Veja os golos do jogo AQUI