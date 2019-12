FC Porto empata no Jamor e fica a 4 pontos do Benfica

Surpresa no Jamor, com o FC Porto a empatar na visita do reduto da Belenenses SAD (1-1). Um resultado inesperado para os dragões, que desta forma acabam a 13.ª jornada com 4 pontos de atraso para o Benfica, isto depois da vitória das águias na sexta-feira diante do Boavista.





André Santos, com um grande golo, fez o golo dos azuis de Lisboa, ao passo que Alex Telles, de penálti, empatou pouco depois.