FC Porto recebe Gil Vicente na terça-feira e Sporting defronta Marítimo na segunda

A receção do FC Porto ao Gil Vicente, da 18.ª jornada da Liga NOS, foi marcada para terça-feira, enquanto o Sporting recebe o Marítimo na segunda-feira, anunciou a Liga de clubes.

Os jogos que envolvem as quatro equipas que estiveram presentes na 'final four' da Taça da Liga estavam marcados, de forma provisória, para quarta-feira, às 20:15, mas apenas a visita do Sp. Braga ao Moreirense se mantém para esse horário, depois de disputadas as meias-finais da prova.

O FC Porto, segundo no campeonato e que vai disputar o troféu com o Sporting de Braga no sábado, recebe o Gil Vicente na terça-feira, às 20:15. Já os bracarenses vão deslocar-se ao terreno do Moreirense na quarta-feira, também pelas 20:15.

O Sporting, que perdeu a meia-final frente ao Sporting de Braga (2-1), vai receber o Marítimo na segunda-feira, a partir das 21:00, enquanto o Vitória de Guimarães, derrotado pelo FC Porto pelo mesmo resultado, joga no mesmo dia com o Rio Ave, mas às 18:15.

Nesta 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, o líder Benfica vai deslocar-se ao campo do Paços de Ferreira no domingo, em jogo marcado para as 17:30.