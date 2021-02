FC Porto-Sporting: 28 câmaras no Estádio do Dragão para mostrar todos os ângulos

O FC Porto-Sporting, marcado para sábado (20h30), vai ter uma cobertura especial. A SPORT TV vai coloca 28 câmaras no Estádio do Dragão, o que permitirá mais opções de realização, mais ângulos e mais repetições.





Entre as grandes novidades inclui-se uma net-câmara que trabalhará em formato Ultra Slow Motion criando imagens únicas em intensidade e espetacularidade, oferecendo uma imagem similar a visão que o guarda-redes tem do jogo, e que é também muito útil no apoio ao VAR.Serão ainda utilizadas mais câmaras Super Slow Motion e Ultra Slow Motion, que proporcionam uma maior definição e detalhe de todas as ações, sendo fundamentais para esclarecer situações duvidosas e contribuir para intensificar a emoção do jogo.O clássico contará também com câmaras em linha de golo, instaladas na continuidade da linha de fundo para ajudar a esclarecer situações de bolas dentro ou fora da baliza e imagens aéreas recorrendo à utilização de um drone providenciando um especial ponto de vista dos protagonistas, que começa na chegada das equipas e se prolonga até o início do jogo.