FC Porto trabalha sem Casillas de olhos postos nos Açores

O plantel do FC Porto voltou esta quinta-feira aos treinos, depois da vitória a meio da semana na Turquia frente ao Galatasaray (2-3) , em jogo a contar para a última jornada do grupo D da Liga dos Campeões. A preparação da próxima partida para o campeonato, frente ao Santa Clara, será o foco dos próximos dias. Recorde-se que os portistas jogam no próximo sábado às 20h30 frente à turma de João Henriques, em São Miguel, nos Açores.Sérgio Conceição teve praticamente todo o plantel à disposição na sessão desta quinta-feira, com exceção para Aboubakar (lesionado) e Casillas, autorizado pelo clube a estar presente no 80.º aniversário da 'Marca', em Espanha, onde será distinguido pelo jornal. O presidente do FC Porto viajou juntamente com Casillas para a cerimónia.Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira à porta fechada, por volta das 10h. A conferência de imprensa antevisão ao jogo está marcada para as 12h do mesmo dia.