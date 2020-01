FC Porto vence em Alvalade e mantém-se a 4 pontos do Benfica

O FC Porto venceu por 2-1 em casa do Sporting e manteve-se a 4 pontos do líder Benfica no topo da tabela. Esta tarde, em Alvalade, os dragões triunfaram com golos de Moussa Marega (6') e Soares (73'), tendo Marcos Acuña, aos 44', apontado o único tento da equipa leonina.





Com este resultado, refira-se, o Sporting fecha a 15.ª jornada da Liga NOS com 26 pontos, já a 16 do líder e a 12 do segundo colocado. Por outro lado, caso o Famalicão vença esta noite, o leão acaba mesmo a jornada no quarto posto...