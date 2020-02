FC Porto vence em Guimarães em jogo marcado por insultos racistas a Marega e fica a 1 ponto do Benfica

O FC Porto aproveitou da melhor forma o deslize do Benfica na véspera e, com uma vitória sobre o V. Guimarães por 2-1, colocou-se a apenas 1 ponto dos encarnados no topo da Liga NOS. Os dragões triunfaram com golos de Douglas (p.b.) e Moussa Marega, isto numa partida que ficou marcada por insultos racistas ao avançado maliano, que acabaria mesmo por abandonar o relvado por causa dessa situação.