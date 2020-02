FC Porto vence em Setúbal e chega ao clássico a 7 pontos do Benfica

O FC Porto venceu por 4-0 na visita ao reduto do V. Setúbal, garantindo desta forma um resultado que permite chegar ao clássico da próxima jornada a 7 pontos do Benfica. Numa partida na qual dominaram praticamente de fio a pavio, os dragões venceram com golos de Corona, Alex Telles, Soares e Luis Díaz.