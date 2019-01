FC Porto vence, faz história e chega ao clássico ainda mais líder

E vão 18! O FC Porto igualou esta segunda-feira o mais longo registo vitorioso do futebol nacional, que pertencia ao Benfica de Jorge Jesus, ao somar a 18.ª vitória consecutiva, graças a um triunfo por 3-1 sobre o Nacional Para além de mais este resultado positivo, a formação portista chega ao final da jornada 16 da Liga NOS ainda mais líder, agora com mais 6 pontos do que o segundo colocado, que agora é o Sp. Braga (36), 7 do que o Benfica e 8 do que o Sporting.Sporting que será, refira-se, o oponente na próxima ronda do campeonato, num clássico marcado para sábado, pelas 15h30, no Estádio de Alvalade.