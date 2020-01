FC Porto vence Gil Vicente e mantém-se a 7 pontos do Benfica

O FC Porto venceu em casa o Gil Vicente por 2-1, num encontro da 18.ª jornada da Liga NOS. Sandro Lima marcou primeiro (45') mas Marcano (45'+2) e Sérgio Oliveira (57') deram a volta.





Os portistas seguem no 2.º lugar, a 7 pontos do líder Benfica.Veja os golos do jogo AQUI