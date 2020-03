FC Porto volta a ser favorito nas apostas

Após ultrapassar o Benfica no topo da tabela da Liga NOS, o FC Porto passou a ser o favorito nas odds da Betano.pt. E com uma reviravolta bem vincada: antes do clássico no Dragão os portistas tinham de uma odd de 4.00, contra os 1.02 do Benfica no que respeita ao favoritismo para ser campeão; à entrada para a 24.ª jornada, que arranca hoje, a formação orientada por Sérgio Conceição está nos 1.55 euros pagos por cada euro apostado, contra 1.77 no Benfica.





No entanto, os apostadores da Betano.pt continuam a confiar que o Benfica será campeão. Na primeira semana de março, os encarnados continuam a ser a equipa que recolhe mais apostas para o título, mas o FC Porto aproximou-se (registaram-se quase tantas apostas - 89% - no título dos dragões nos primeiros três dias de março como em todo o mês de fevereiro.