Fecho de mercado com agenda cheia

O dia de fecho de mercado promete ser absolutamente eletrizante. Não só por tudo o que pode acontecer no que diz respeito à janela de transferências, mas porque essa segunda-feira, 1 de fevereiro, está recheada de grandes jogos da 16ª jornada, com destaque para o dérbi entre Sporting e Benfica, a partir das 21h30.

Águias e leões discutem um jogo fundamental nas contas da Liga NOS mas, antes disso, já os outros candidatos ao título entraram em ação. O FC Porto recebe o Rio Ave às 19 horas, enquanto o Sp. Braga defronta o Moreirense, em Moreira de Cónegos, às 19h45. Diga-se, no entanto, que o dia 1 de fevereiro ainda fica marcado pelo Santa Clara-Belenenses SAD, com início agendado para as 18 horas. Nota para o facto de a ronda arrancar no sábado, com três encontros, e terminar na terça-feira, com o Gil Vicente-Paços de Ferreira.

Por outro lado, a Liga divulgou os horários da 17ª jornada, pelo que a primeira volta está definida. Fica tudo resolvido em dois dias – 4 e 5 de fevereiro –, com o Belenenses SAD-FC Porto e o Sp. Braga-Portimonense a serem os jogos de destaque da quinta-feira. Já na sexta-feira, o Marítimo-Sporting e o Benfica-V. Guimarães são disputados à mesma hora.

Taça de Portugal definida

Os quartos-de-final da Taça de Portugal já estão todos marcados, com o Marítimo-Estoril agendado para a próxima quarta-feira (27) às 20h15. Já o Benfica recebe o Belenenses SAD na próxima quinta-feira (28) às 21h15, enquanto os outros dois são na sexta-feira (29): Sp. Braga-Santa Clara às 19h45 e Gil Vicente-FC Porto às 20h45.