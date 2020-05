Federação vai definir datas dos testes em conjunto com DGS

A equipa de especialistas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai reunir-se, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS), para definir as datas dos testes antes de cada jogo, de cada uma das equipas. Uma medida que consta do protocolo sanitário para o regresso da competição e que vai ter de ser cumprida para que o campeonato possa ser finalizado. Agora que o calendário das jornadas está praticamente acertado, a FPF decidiu assumir as rédeas dos despistes à Covid-19 que vão ter de ser realizados no decorrer da prova. Tendo em conta que as rondas se prolongam pela semana, a federação quer encontrar uma solução com a DGS para definir as datas concretas para que cada equipa realize os testes ao plantel e envolvidos em cada partida, antes que a prova comece.