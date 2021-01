Fernando Madureira com castigo iminente por ter a máscara no queixo

Fernando Madureira está na iminência de ser castigado pelo CD da FPF pelo comportamento que terá tido no jogo frente ao Lusitano Vildemoinhos, no qual esteve na bancada na qualidade de vice-presidente do Canelas.





O líder dos Super Dragões e jogador do emblema de Vila Nova de Gaia terá sido alertado pelo delegado ao jogo pelas palavras que dirigiu ao árbitro a partir da bancada e também pelo facto de estar com a máscara no queixo.Durante todo o jogo, segundo o processo disciplinar, Fernando Madureira recusou-se a colocar a máscara devidamente, facto que lhe foi imputado na acusação tornada publicada esta quinta-feira. Macaco, como é conhecido, também está acusado de "conduta incorreta e apta a ofender honrados elementos da equipa de arbitragem", fazendo-o "consciente de que violava os deveres previstos no RDFPF, nomeadamente, de probidade, urbanidade e lealdade e os princípios da ética e da defesa do espírito desportivo".Pela "inobservância de outros deveres", no caso a não utilização correta da máscara, Fernando Madureira incorre num castigo que pode ir de "16 dias a 2 meses", pena com consequência redobrada pelo facto de ser considerado reincidente.