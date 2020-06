Fernando Santos atento na bancada da Cidade do Futebol

Depois de ter estado na quarta-feira no camarote da Luz a assistir ao Benfica-Tondela, Fernando Santos marcou ontem presença na Cidade do Futebol. Uma oportunidade para o selecionador nacional ver ao vivo alguns nomes sonantes dos arsenalistas e da 1ª Liga como Paulinho, Ricardo Horta ou Trincão.

Ainda fora do relvado, o convívio entre minhotos e açorianos foi bem visível. No início do jogo, Ukra, que viu o jogo na bancada depois de ficar de fora das opções de João Henriques, esteve vários minutos à conversa com a equipa técnica do Sp. Braga, ele que vestiu as cores arsenalistas entre 2010 e 2012. Também o médio Nené (Santa Clara) e o guardião minhoto Tiago Sá viram o jogo juntos. Atuaram os dois no Sp. Braga B.