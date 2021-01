Filipe Froes e os surtos de covid no futebol: «É expectável é que o número de casos diminua»

Filipe Froes, consultor da Liga, foi confrontado com o aumento de casos de covid-19 nos últimos tempos nas equipas de futebol, mas o médico garante que a situação está controlada, dizendo mesmo que o número de casos deve diminuir em breve.





"Foram identificadas as razões das transmissões, foram adotadas medidas muito criteriosas, incentivou-se a política de testagem e continuamos a dar o exemplo de responsabilidade e cidadania", explicou o pneumologista, em declarações à Antena 1."O que é expectável é que o número de casos diminua progressivamente e de uma forma rápida e que em poucos dias deixe de haver casos através da implementação do conceito da bolha. Temos neste momento uma situação que nos permite dizer que não há risco de transmissão nem entre jogadores nem na comunidade através do reforço da criação da chamada bolha limpa. Foram retomados, e até incentivados, todos os mecanismos que permitiram a retoma na época passada, nas duas últimas jornadas, e neste momento temos um protocolo de atuação que praticamente garante a segurança a 100 por cento de todos os intervenientes", prosseguiu.Depois, esclareceu que os infetados não entram na bolha. "Esses jogadores estão sujeitos à mesma abordagem que é feita pelas autoridades de saúde noutros casos. Eles não entram dentro da bolha limpa e vão cumprir um período de isolamento, como todas as outras pessoas."