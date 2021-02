FPF muda videoárbitro do FC Porto-Rio Ave

O árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, vai substituir Tiago Martins como videoárbitro (VAR) do jogo desta segunda-feira entre FC Porto e Rio Ave, da 16.ª jornada da Liga NOS, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a informação divulgada no site oficial da FPF, Tiago Martins, da associação de Lisboa, foi substituído por ter apresentado sintomas gripais, tal como aconteceu com Pedro Mota, que deveria desempenhar a função de assistente de VAR e foi substituído por Rui Teixeira.

Nuno Almeida, da associação do Algarve, mantém-se como árbitro do jogo de hoje, com início às 19 horas, entre o campeão nacional e segundo classificado do campeonato e os vila-condenses, que ocupam o 12.º lugar, coadjuvado por Bruno Jesus e Pedro Felisberto.