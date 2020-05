FPF vai divulgar em breve "sensibilidade" da DGS em relação aos estádios

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai divulgar em breve a "sensibilidade da Direção-Geral da Saúde (DGS)" relativamente aos estádios para a retoma da I Liga de futebol, após a interrupção devido à covid-19, disse esta terça-feira o secretário de Estado da Saúde.

"Tem havido um trabalho muito bom e muito próximo entre FPF, Liga, clubes, DGS e um grupo de trabalho, que teve médicos de saúde pública e que foi muito importante para que este trabalho se tornasse eficiente e profícuo", disse António Lacerda Sales, na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia em Portugal.

Lacerda Sales explicou que foi pedida uma "memória descritiva dos diferentes estádios de futebol", que já chegou à DGS, e hoje se realizam vistorias aos estádios de nível 1 da I Liga, os recintos de Benfica, Boavista, Sporting de Braga, Gil Vicente, Marítimo, FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães.

Na segunda-feira, FPF e Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) deram conta do envio para a DGS dos resultados das vistorias aos seis estádios de nível 2 e 3 candidatos a receber os últimos jogos do campeonato, casos dos recintos de Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Rio Ave, Tondela, Portimonense e Vitória de Setúbal.

De fora desta lista ficaram os campos do Santa Clara e do Belenenses SAD, que já anunciaram que vão jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras, do Famalicão, que vai receber os adversários em Barcelos, e do Moreirense.

"Penso que amanhã [quarta-feira] ou nas próximas horas o senhor presidente da FPF [Fernando Gomes] terá oportunidade de comunicar aquilo que é a sensibilidade da DGS relativamente a estas memórias descritivas", salientou.

O secretário de Estado da Saúde afirmou ainda que vai existir também uma norma em relação aos transportes, que serão "exclusivos das respetivas equipas de futebol".

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.

Após 24 jornadas, os 'dragões' lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

AJO (JP)

Lusa/Fim