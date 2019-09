Fundação do Futebol - Liga Portugal e IPDJ juntos na promoção do fair play

A Fundação do Futebol - Liga Portugal, juntamente com o Instituto Português do Desporto e Juventude, lançou o primeiro valor para a época 2019/20 do projeto 'Valores em Cadeia', que tem como objetivo a promoção do fair play, da solidariedade, do respeito, da igualdade e da multiculturalidade no futebol profissional.





Segundo a Liga Portugal, a Fundação do Futebol "tem por objetivo intervir na sociedade portuguesa utilizando a notoriedade do futebol e dos seus intervenientes, atuando como elemento agregador dos agentes desportivos e utilizando as competições que a Liga Portugal organiza em prol da responsabilidade social e da sustentabilidade ecológica".

Ao longo do mês de agosto, houve diversas iniciativas promovidas pela Fundação do Futebol com o objetivo de promover o fair play. A mascote da Liga Portugal, por exemplo, conviveu com as mascotes das equipas que disputam a 1ª Liga, enquanto na 1ª jornada os capitães de cada equipa envergaram braçadeiras especiais dedicadas ao tema.