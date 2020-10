Fundação do Futebol - Liga Portugal presente em 'webinar' sobre Desporto e Parcerias

A Fundação do Futebol - Liga Portugal e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa participaram num 'webinar' subordinado ao tema 'O Desporto e as Parcerias como ferramentas de impacto para a Agenda 2030', promovido pela Planetiers World Gathering. Pela Fundação do Futebol - Liga Portugal marcou presença Susana Rodas, Diretora Executiva de Marketing, Comercial e Business Development, enquanto pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa falou Maria João Matos, Diretora de Comunicação e Marcas.





"Na Liga Portugal o mote é criar talento. E é isso que fazemos – abrimos o mundo do futebol ao talento e criarmos mais talento, não apenas ao nível de jogadores, mas em todas as outras áreas. A nossa Responsabilidade Social passa por incentivar este talento, passa por usarmos o Futebol na construção de um ambiente melhor para os nossos filhos e netos, sendo sempre prioritários para nós os projetos de inclusão social, as grandes causas humanitárias, o não ao racismo, à xenofobia, e à violência", explicou Susana Rodas.O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, também abordou o tema em questão. "Satisfeito" pela iniciativa, o líder do organismo deixu a garantia de que o futebol profissional estará sempre na linha da frente "por um amanhã melhor."