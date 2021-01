Futebol sem adeptos nos estádios: FC Porto é quem mais vence; Sporting ainda não perdeu

Um estudo do Observatório do Futebol (CIES) revela, esta segunda-feira, que o FC Porto é a equipa com maior percentagem de vitórias desde abril de 2020 em Portugal. Em 13 jogos a contar para o campeonato, os dragões contam com um total de 84.6% de triunfos, 7.7% de empates e derrotas. Sporting e Benfica são as equipas que se seguem no top-3, com ambas a vencerem 75% dos seus 12 jogos dentro de portas.

No que toca ao número de golos marcados, destaque também para o FC Porto. A equipa comandada por Sérgio Conceição, desde esse período, marcou em média 2.85 golos por partida, tendo concedido abaixo de um golo por jogo (0.77). Dos três grandes, o Sporting é a única equipa que não supera a média de dois golos por jogo (1.75), uma vez que o Benfica ultrapassa essa marca (2.08).

Relativamente aos golos concedidos, os leões são a equipa que menos sofreu. Nos 12 jogos realizados, a equipa de Rúben Amorim sofreu em média 'meio golo' por jogo (0.50), sendo que o Sporting de Braga (0.73) e FC Porto (0.77) compõe o pódio. Neste aspeto, o Benfica surge apenas como a quinta equipa com menos percentagem de golos sofridos (1.08), sendo ainda 'ultrapassada' pelo Portimonense (0.85).

Moreirense 'rei' dos empates

De acordo com o estudo do CIES, a formação de Moreira de Cónegos foi quem mais terminou os seus encontros caseiros com uma igualdade no marcador (53.8% em 13 jogos), seguindo-se de Famalicão (46.2%) e Marítimo e Moreirense (41.7% cada). Destaque ainda para o facto do Sporting ser a quinta equipa com mais percentagem de empates caseiros desde abril (25%), igualada com o Gil Vicente.

Bessa sofreu com ausência de adeptos

Se há uma equipa que pode 'queixar-se' da falta de público nas bancadas é o Boavista. Segundo o estudo do CIES, os axadrezados perderam 54.5% dos 11 jogos disputados no seu estádio. Santa Clara (41.7%) e Belenenses SAD e Vitória de Guimarães (41.6%) encerram o top-3. Entre os três grandes, o Benfica é quem mais perde - 16.7% contra os 7.7% de FC Porto e os... 0% de Sporting.