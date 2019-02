Futre pede "desconto" a Sporting frente a Benfica "animicamente melhor"

O antigo jogador de Sporting e Benfica Paulo Futre reconhece que os encarnados partem em vantagem para o dérbi da 20.ª jornada da Liga NOS e lembra que o plantel dos leões está em construção."O Sporting empatou (1-1) em Setúbal [última jornada], foi um resultado duro. O Benfica ganhou (5-1) bem [ao Boavista] e animicamente está melhor", analisou Paulo Futre.Em declarações à agência Lusa, o ex-futebolista defende que é injusto comparar o plantel 'leonino' com os 'rivais' Benfica e FC Porto, considerando que está em construção."Temos que ver o plantel em comparação com os do Benfica e FC Porto, que está em construção. Este ano tem de haver um desconto antes de fazer alguma crítica ao Sporting. A equipa caiu um bocado, principalmente a jogar fora de casa", argumentou.Seja qual for o desfecho da partida de domingo, Futre prefere esperar pelo fim do Vitória de Guimarães-FC Porto, no mesmo dia, para "fazer contas" e ver se os dragões na liderança isolada da I Liga, com 49 pontos, ficam com uma almofada ainda mais confortável perante o Benfica, segundo, com 44, Sporting de Braga, terceiro, com 43, e Sporting, quarto, com 39.Sem apontar favoritos, a justificação está assente na mudança de 'chip' nos encontros entres os 'grandes' por parte dos jogadores."Quando começa o jogo e o árbitro apita, uma equipa, por muito mal que esteja animicamente, muda automaticamente o 'chip' e a nível moral fica igual à outra", concluiu.O jogo entre Sporting e Benfica para o campeonato está marcado para domingo, às 17h30, e antecede novo dérbi, na quarta-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio da Luz.