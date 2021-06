Gent defronta Sporting e Benfica durante a pré-temporada em Portugal

Benfica e Sporting vão defrontar o Gent em jogos particulares, no mês de julho, durante a pré-temporada de futebol, em solo português, anunciou esta terça-feira o emblema belga, no seu site oficial.

De acordo com sétimo classificado do último campeonato belga, o duelo com o Sporting, campeão português, será a 14 de julho e o jogo com o Benfica acontecerá dois dias depois, a 16.

O Gent não divulgou o local dos dois jogos, mas adiantou que fazem parte de um torneio de pré-época que se vai realizar em Portugal.