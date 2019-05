Gil Vicente: Dito em missão no Brasil

O tão ansiado regresso à 1ª Liga está a escassos meses de distância e o Gil Vicente permanece ativo na reestruturação fundamental para o plantel atacar o escalão principal com plenas garantias. Nesse sentido, e segundo apurou o nosso jornal, Dito, homem-forte do futebol gilista, encontra-se no Brasil numa missão de prospeção ao mercado.

O objetivo é o de encontrar peças de qualidade que encaixem nas pretensões gilistas de consolidação no primeiro escalão, juntando-se a alguns nomes que começam a compor a estrutura do grupo que vai ser orientado por Vítor Oliveira, que aceitou o desafio depois de concretizar mais uma subida de divisão, no P. Ferreira.

Com Henrique Gomes, Rúben Fernandes e Soares já confirmados, a formação de Barcelos não irá abrandar na preparação da época que se avizinha, sendo o mercado brasileiro estratégico para assegurar reforços.