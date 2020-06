GNR impede confrontos entre claques de V. Guimarães e Sp. Braga

A GNR de Caldas das Taipas impediu esta sexta-feira confrontos entre as claques de Sp. Braga e V. Guimarães, um dia depois do encontro entre ambas as equipas.





Segundo o comunicado do Comando Territorial de Braga, a pronta ação das forças da autoridade surgiu na sequência de uma denúncia, a qual permitiu que fosse travado um possível foco de agressões e desacatos e que fosse procedida à detenção de um homem por posse de artigos pirotécnicos. Para lá desta detenção, a GNR identificou outros cinco homens com idades entre os 19 e os 22 anos, na posse de dois tacos de snooker.Posteriormente, a GNR intercetou uma viatura onde seguiam uma mulher e três homens, os quais transportavam consigo um bastão de metal e um ferro com 30 centímetros. Desta viatura foram detidos dois homens por posse de arma proibida, tendo sido ainda identificados os outros dois indivíduos, um homem e uma mulher.