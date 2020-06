Grimaldo e Alex Telles entre as pérolas escondidas da Europa

Com a temporada da Premier League novamente em andamento e o mercado perto de reabrir, os clubes ingleses começam já a preparar o ataque ao mercado, como se viu esta quinta-feira com a confirmação de Timo Werner no Chelsea. Nesse sentido o 'Daily Star' decidiu dar uma pequena ajuda, ao elencar as cinco "pérolas escondidas da Europa às quais os emblemas da PL deveriam prestar atenção". Entre esse lote constam Alex Telles e Alex Grimaldo, dois laterais esquerdos que têm assinado temporadas de bom nível ao serviço de FC Porto e Benfica e que estão já há vários meses na agenda dos principais clubes europeus.





Sobre Grimaldo, o 'Daily Star' recorda a formação no Barcelona e o facto de ter sido um dos principais assistentes da temporada na Liga NOS e também um dos que mais dribla. E mesmo sendo "tipicamente ofensivo para um lateral, é também bastante confiável no plano defensivo, ao ganhar 54 duelos na Liga", escreve o mesmo jornal, que coloca o espanhol como um jogador que pode dar o salto no verão.Quanto a Telles, o jornal inglês recorda o forte interesse de equipas de topo europeias, mas também as qualidades ofensivas, que lhe valem o "sexto posto no número de chances criadas na Liga NOS" e também a sua veia goleadora, que de acordo com o 'Daily Star' é "o mais impressionante de tudo".Para lá da dupla da Liga NOS, o jornal inglês destaca Lisandro Martinez (Ajax), Odsonne Edouard (Celtic) e Jonathan David (Gent).