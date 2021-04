Helton Leite supera Adán e é eleito o melhor guarda-redes em março

Helton Leite foi considerado o melhor guarda-redes da Liga NOS em março. O jogador do Benfica recebeu 31,00% dos votos dos treinadores principais da competição.





O sportinguitsta Adán, que tinha ganho nos meses anteriores, ficou em 2.º com 25,00%. O terceiro lugar foi para Kritciuk, do Belenenses SAD, com 10,00%.Helton Leite não sofreu qualquer golo nos quatro jogos disputados em março, tendo sido decisivo para o percurso 100% vitorioso do Benfica.