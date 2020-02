Hugo Miguel eleito para o FC Porto-Portimonense

Hugo Miguel é o escolhido do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro entre FC Porto e Portimonense, a contar para a 22ª jornada do campeonato. O internacional, que pertence à Associação de Futebol de Lisboa, dirige o duelo dos azuis e brancos agendado para domingo, enquanto Bruno Esteves vai desempenhar as funções de vídeo-árbitro. Trata-se de uma dupla que tem atuado em conjunto nas últimas semanas, sendo que os dragões chegaram a criticar a nomeação dos mesmos para jogos consecutivos do Benfica no Estádio da Luz.

Foram reveladas as equipas de arbitragem para todos os encontros de amanhã e domingo, ficando só a faltar o grupo que irá estar no Gil Vicente-Benfica, duelo que se joga apenas na segunda-feira. Quer isso dizer que Sporting e Boavista também já sabem quem vai apitar o embate entre leões e axadrezados, no Estádio de Alvalade: Nuno Almeida, com a ajuda de André Narciso como VAR.

De resto, Rui Costa (Aves-V. Guimarães), Manuel Mota (Tondela-Rio Ave), Artur Soares Dias (Belenenses SAD-Marítimo), António Nobre (Paços de Ferreira-Famalicão), Iancu Vasilica (Moreirense-Santa Clara) e Hélder Malheiro (Sp. Braga-V. Setúbal) apitam os restantes encontros da ronda.