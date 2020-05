IFAB certifica três relvados da Cidade do Futebol

O International Board (IFAB) certificou, esta segunda-feira, os três relvados da Cidade do Futebol. Desta forma, em teoria e caso seja pretendido, qualquer um deles poderá receber encontros oficiais ao vivo com a tecnologia do vídeo-árbitro a funcionar em perfeitas condições.





O processo de certificação do IFAB é sempre necessário para garantir a possibilidade de utilizar com eficiência o VAR em campos que ainda não tinham sido aprovados. Refira-se que a casa da Federação Portuguesa de Futebol irá acolher os encontros de Belenenses SAD e Santa Clara na condição de visitados.