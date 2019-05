Imagens levaram ao arquivamento de processo a Nelson Puga

Na sequência da acusação feita pelo Benfica na sua newsletter , na qual alegou que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu o arquivamento de um processo a Nelson Puga com base nos testemunhos de elementos do próprio clube, fonte do Conselho de Disciplina garantiu aque a decisão foi tomada essencialmente com base na análise das imagens de vídeovigilância.De resto, segundo a mesma fonte do CD, ficou provado que a intenção do médico do FC Porto passava por auxiliar Jesús Corona, jogador que se encontrava lesionado no decurso do duelo com o Chaves, e que não existiu qualquer ofensa aos agentes da autoridade.