Ingleses falam em luta entre FC Porto e Sporting por jovem promessa nigeriana

O portal inglês 'TEAMtalk' revelou este domingo que FC Porto e Sporting estão na corrida pela contratação do jovem avançado nigeriano Ibrahim Said, um jogador de apenas 17 anos que recentemente foi uma das figuras da sua seleção no Mundial de Sub-17. Autor de três golos numa das partidas desse torneio, o jovem jogador do Dabo Babes Academy é também seguido por Manchester United, Manchester City, Liverpool e Chelsea segundo a mesma publicação.