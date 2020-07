FC Porto e Sporting interessados em internacional colombiano

O lateral-esquerdo colombiano Yairo Moreno, que representa os mexicanos do Club Léon, é alvo de FC Porto e Sporting para a próxima temporada, de acordo com a edição colombiana do jornal 'Marca'.





Dragões e leões já terão mesmo avançado com pedidos de informações relativamente ao jogador de 25 anos, que se tornou internacional 'cafetero' em setembro do ano passado pelas mãos do português Carlos Queiróz.Yairo Moreno está avaliado pelo 'Transfermarkt' em 6 milhões de euros e tem mais um ano de contrato com o Club Léon, onde chegou no verão de 2018, proveniente do Independiente Medellín.