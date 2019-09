Ioan Becali: «Sporting ofereceu 9 milhões pelo Coman, também falei com o Rui Costa»

Florinel Coman é uma das figuras do campeonato romeno e tem a cotação em alta. Tanto é que o empresário revelou, em entrevista, sonhar com "dezenas de milhões de euros" por uma transferência a envolver o jogador do Steaua. O extremo de 21 anos foi mesmo alvo de Sporting e Benfica no último verão.





"O único clube que fez uma proposta pelo Florinel Coman foi o Sporting, primeiro de 8 milhões de euros e depois de 9 milhões pago em duas tranches. Da Holanda nunca houve. As equipas interessadas no Coman estavam em Portugal, o Benfica também esteve interessado. Falei até com o Rui Costa que é o diretor desportivo", contou o ex-empresário de Coman, Ioan Becali, em entrevista ao portal 'DigiSport'. As revelações não ficaram por aí."Se o Sporting vendesse Bruno Fernandes - pediu entre 60 e 70 milhões de euros por ele - poderiam chegar aos 12 ou 15 milhões pelo Coman. Eles estavam tão interessados. Gigi Becali [presidente do Steaua] pediu 10 milhões de euros, mais objetivos e mais não sei o quê. Talvez Gigi tenha agido bem. Agora vemos outro Coman. Está mais calmo, colocou a sua vida em ordem", acrescentou o agente.