Ivo Vieira: «Benfica foi mais feliz e eficaz»

Após a derrota na receção ao Benfica, o treinador do Vitória de Guimarães admitiu que eficácia fez a diferença no Estádio D. Afonso Henriques e destacou a postura da sua equipa frente ao líder do campeonato.





"O golo fez a diferença. Na 1.ª parte lembro-me de uma ocasião de golo do Benfica. Estávamos em superioridade mas não evitámos os espaços. Cometemos esse erro mas a equipa deu uma resposta muito boa com posse e volume ofensivo. O Benfica é um adversário forte, é o primeiro classificado, mas o comportamento dos nossos atletas foi muito bom e não há nada que apontar. O Benfica foi mais feliz e mais eficaz. Tivemos aqui uma casa muito bem composta, lutámos para dar um resultado diferente e os vitorianos devem estar orgulhosos. Temos de melhorar a tomada de decisão e foi aí que esteve a diferença", disse Ivo Vieira em declarações à SportTV.Apesar da derrota, Ivo Vieira sublinhou a qualidade de jogo apresentada pelos minhotos e assumiu que podiam ter existido mais golos. "São duas equipas que gostam de ter bola e quando não a têm são muito organizadas para evitar que o adversário chegue à sua baliza. Na 1ª parte tivemos boas situações, houve equilíbrio. O Benfica teve a felicidade do jogo mas a equipa esteve a um nível muito bom, a olhar na cara o adversário e a jogar de igual para igual. Vamos continuar a lutar e somar pontos no próximo jogo", acrescentou.

Sobre as boas exibições que o Vitória tem apresentado nos jogos frente aos 'grandes', o técnico acredita que o clube pode aproximar-se cada vez mais do topo do futebol português. "Temos uma equipa em crescimento e, com o Ivo ou com outro qualquer, daqui a 2 ou 3 anos podemos ter o Vitória a lutar pelos primeiros lugares. Temos de ser consistentes e equilibrados, dar espaço a estes jovens porque conseguem ombrear e discutir jogos com os grandes", concluiu Ivo Vieira.