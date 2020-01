Ivo Vieira: «Era inteiramente justo o Vitória levar os três pontos»

Marítimo e V. Guimarães empataram este domingo sem golos, na Madeira, em duelo da 16.ª jornada da Liga NOS.

No final do encontro o técnico dos vimaranenses sublinhou a boa exibição da sua equipa, lamentou que não tenha sido possível chegar ao golo e agradeceu o apoio dos adeptos minhotos.





"Faltou o golo, de uma forma muito natural. Quero dar uma palavra de apreço aos nossos adeptos, que estiveram em força, como é hábito. Os jogadores lutaram e correram atrás do resultado que procurávamos, que era a vitória. Penso que não vale a pena estar a desenvolver muito o que foi o jogo. O Amir foi o melhor jogador em campo", disse Ivo Vieira, em conferência de imprensa.

O treinador defendeu a superioridade do V. Guimarães perante um adversário com grandes qualidades. "O Marítimo tem uma primeira fase de construção muito boa, tenta dar qualidade ao jogo e muitas vezes isso não aconteceu por muito mérito nosso. Estivemos muito bem organizados e não deixámos que o Marítimo crescesse nem criasse oportunidades de golo, mas defrontámos uma equipa forte e competitiva, que tem vindo a conseguir bons resultados nos últimos jogos", afirmou.



"Era inteiramente justo o Vitória levar hoje os três pontos da Madeira. Os jogadores criaram situações suficientes para que isso tivesse acontecido. Faltando um jogo para acabar a primeira volta, acho que nós temos muito poucos pontos para o que produzimos. Obviamente que a bola tem de entrar, isso é o que conta no futebol", acrescentou, já em forma de balanço à 1.ª metade da prova.



"Temos muitos jogadores em crescimento, que se vão valorizar em prol do Vitória. Logicamente que ninguém consegue viver só jogando bem porque o futebol é um jogo de resultados. Acredito que estamos mais perto de ganhar com esta ideia e qualidade de jogo", concluiu Ivo Vieira.