Ivo Vieira: «Os jogadores lutam por esta ideia de jogo»

O V. Guimarães regressou este sábado aos triunfos no campeonato ao bater em casa o Santa Clara por 1-0, resultado que permitiu à equipa de Ivo Vieira manter o 6.º lugar da tabela, a dois pontos do rival Sp. Braga (5.º).





No final do encontro o técnico dos minhotos destacou a capacidade da equipa para manter a sua identidade perante um adversário bem organizado, admitiu que é preciso melhorar no capítulo da finalização e defendeu tratar-se de uma vitória justa."O fundamental foi jogar com a nossa ideia de jogo, diante dos nossos adeptos, que nos apoiaram sempre. Não temos somado tantos pontos como queríamos, mas nos jogos em que não somamos pontos tivemos uma atitude positiva. Os jogadores lutam por esta ideia de jogo. Tivemos por cima de um Santa Clara bem organizado defensivamente, com uma defesa com estatura alta. No último terço precisamos de melhorar. Se formos melhores, vamos acrescentar mais golos. Vamos continuar a trabalhar para fundamentar o processo. Este resultado é inteiramente justo pelo que a equipa fez neste jogo", disse Ivo Vieira em declarações à SportTV."Na 1.ª parte quisemos mandar e ganhar o jogo, mas encontramos uma equipa a fazer pela vida, tivemos de lutar contra isso. Tentámos ter mais bola na 2.ª parte, produzir mais ataques, a vitória foi ao cair do pano mas é inteiramente justa", acrescentou.Relativamente a possíveis mexidas no plantel nesta janela de transferências, o técnico lembrou que "o mercado estará sempre aberta até ao dia 31, para entradas e saídas". "Não vale a pena estar consumidos com questões dessas", concluiu Ivo Vieira.