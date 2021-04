Já é conhecido o árbitro do Portimonense-Benfica

Artur Soares Dias, árbitro da AF Porto, foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o Portimonense-Benfica, encontro agendado para as 19 horas desta quinta-feira, a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS. Pedro Mota e Hugo Ribeiro serão os assistentes da partida, com Miguel Nogueira a desempenhar o papel de 4.º árbitro. Rui Costa (VAR) e João Bessa Silva (AVAR) fecham, assim, a equipa de arbitragem para o encontro.



Conheça as restantes nomeações para os jogos da ronda 28:



Tondela-Nacional

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Tiago Leandro e Tiago Mota

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Manuel Mota

AVAR: Luciano Maia





Árbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: João BentoVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa Silva