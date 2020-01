Já é conhecido o árbitro do Sporting-Benfica

O árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, foi nomeado para dirigir o encontro entre o Sporting e o Benfica, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa.No Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 21h15, Hugo Miguel será coadjuvado por Bruno Jesus e Ricardo Santos, com Jorge Sousa (AF Porto) a ser o videoárbitro (VAR).





Hugo Miguel, de 43 anos, vai dirigir pela quarta vez um dérbi entre leões e águias, tendo feito a sua estreia em agosto de 2013, num empate a um golo em Alvalade, em jogo do campeonato.No início de janeiro de 2018, Hugo Miguel esteve em nova igualdade 1-1, desta feita no Estádio da Luz, também para a I Liga.Na última temporada, o árbitro lisboeta dirigiu o triunfo do Sporting, por 1-0, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, um resultado que permitiu aos 'leões' chegar à final.Esta temporada, Hugo Miguel esteve no triunfo do Benfica em casa do Tondela (1-0) e nas derrotas do Sporting na receção ao Famalicão (2-1) e no terreno do Gil Vicente (3-1).O Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, recebe hoje o Benfica, que lidera a I Liga, com 45, num dos encontros da ronda que fecha a primeira volta.Também hoje o FC Porto, segundo classificado, recebe o Sporting de Braga, quinto, às 19 horas, numa partida que será arbitrada por Carlos Xistra (AF Castelo Branco) e que terá Tiago Martins (AF Lisboa) como VAR.