Já são conhecidos os árbitros da próxima jornada da Liga NOS

Já são conhecidos os árbitros dos encontros da 33.ª jornada da Liga. Tal como o nosso jornal adiantou, o Conselho de Arbitragem ‘guardou’ os árbitros mais experientes para os jogos decisivos, pelo que Hugo Miguel vai dirigir o Rio Ave-Benfica, enquanto Carlos Xistra apita o Nacional-FC Porto.Tratam-se de dois dos árbitros com maior experiência no quadro C1 Pro, sendo que vão ter Luís Godinho e António Nobre, respetivamente, nas funções de VAR.De resto, também há árbitros internacionais destacados para os encontros que ainda podem influenciar o apuramento para provas europeias, tal como descidas do primeiro e do segundo escalão. Exemplo disso é a nomeação de Artur Soares Dias no Chaves-V. Setúbal, Jorge Sousa no Mafra-Farense ou Luís Godinho no Arouca-Estoril.Confira abaixo todas as nomeações de Liga e 2.ª Liga.Árbitro: João CapelaAssistentes: Nélson Moniz e Paulo Brás4º árbitro: Marco CruzVAR: Manuel OliveiraAVAR: Pedro Ricardo RibeiroÁrbitro: João Malheiro PintoAssistentes: Pedro Felisberto e Ricardo Luz4º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Rui CostaAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Bruno Trindade e Vítor Silva4º árbitro: Marcos BrazãoVAR: João PinheiroAVAR: Nuno EirasÁrbitro: André NarcisoAssistentes: António Godinho e Valter Rufo4º árbitro: Rui MendesVAR: Manuel MotaAVAR: Paulo VieiraÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: André Campos e Pedro Mota4º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: Vítor FerreiraAVAR: Paulo FernandesÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Bruno Jesus e Rui Cidade4º árbitro: José RodriguesVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Paulo RamosÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Inácio Pereira4º árbitro: Fábio MeloVAR: João PinheiroAVAR: Nuno EirasÁrbitro: Carlos XistraAssistentes: Nuno Pereira e Luciano Maia4º árbitro: Iancu VasilicaVAR: António NobreAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Álvaro Mesquita e Ricardo Santos4º árbitro: José QuitérioVAR: Luís GodinhoAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: João PinhoAssistentes: Rui Fernandes e Rui Eiras4º árbitro: Tiago LeandroÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Martins e Paulo Miranda4º árbitro: Paulo SoaresÁrbitro: João MatosAssistentes: José Luzia e João Jacob4º árbitro: João PereiraÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Jorge Cruz4º árbitro: Diogo VicenteÁrbitro: João BentoAssistentes: Carlos Covão e Hugo Ribeiro4º árbitro: Marco PereiraÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Venâncio Tomé e Marco Vieira4º árbitro: Carlos CabralÁrbitro: Jorge SousaAssistentes: Nuno Manso e Tiago Mota4º árbitro: Pedro CamposÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Jorge Brito e Jorge Oliveira4º árbitro: Valdemar MaiaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Tiago Costa e Nélson Cunha4º árbitro: Jorge Fernandes