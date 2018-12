Jesus e as claques: o recado, as "invasões" ao Seixal e Alcochete e a confissão de Aimar

A relação com as claques foi um dos temas fortes da entrevista de Jorge Jesus à Sport TV. O técnico recordou que já teve problemas com grupos de adeptos no V. Guimarães, Benfica e Sporting, por estes entrarem nos respetivos centros de estágio, deixando um recado a todas, ao mesmo tempo que revelou um episódio que levou Pablo Aimar a ponderar deixar o Benfica."Para as claques perceberem: quanto mais pensarem que ao lá irem pressionar os jogadores eles vão correr mais... mentira! Menos correm, menos confiante ficam e ficam a gostar menos deles. Para todos os líderes de claques em Portugal, deixem-se dessas cenas porque não é por aqui que os jogadores correm mais. No Benfica o Aimar disse-me 'saí da Argentina por causa disto, estou em Portugal e quero ir embora, vim para aqui levar com isto'. Para verem como os jogadores pensam", contou o treinador do Al Hilal, pormenorizando:"No Benfica também tive uma invasão ao Seixal , no Sporting também, no segundo ano . Cheguei lá, ligaram-me a dizer que estavam 50 adeptos da claque à espera. Cheguei e lembro-me que estavam os líderes da claque. Perguntei o que se passava. Falei com o Mustafá e disse: 'o que é isto? Acham que isto beneficia alguma coisa? Epa, esquece isso, quando os jogadores vierem têm é de bater palmas. Se querem lá ir para estar com eles e falar bem com eles, deixo-os ir.' E deixei-os entrar", recordou.