João Henriques: «Fomos uma equipa competente»

O Santa clara averbou a segunda derrota consecutiva na Liga NOS ao perder por 1-0 na visita a Guimarães em duelo da 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Após o apito final o técnico da formação açoriana lamentou o desaire da sua equipa com mais um golo sofrido nos últimos minutos e a incapacidade de capitalizar as oportunidades criadas, mas sublinhou a boa atitude perante um forte adversário a jogar no seu estádio.





"Faltou-nos a eficácia que o adversário acabou por ter. Naturalmente o adversário teve mais bola, mais oportunidades, esteve mais perto da nossa defensiva, mas nas melhores oportunidades o Santa Clara ficou por cima. Na bola do Tiago Santana que o Douglas defendeu e na bola na trave, ocasiões flagrantes para finalizar. O Vitória é uma equipa muito forte em casa, tem um ritmo de jogo intenso. Sofremos o golo ao cair do pano, como tinha acontecido diante do Marítimo. São pontos que fugiram e que nos dariam outra classificação na tabela", explicou João Henriques aos microfones da SportTV.

"O Santa Clara demonstrou que é uma equipa competente., que disputa o jogo, independentemente da casa onde joga. O Vitória só teve o duas grandes oportunidades, com o Bonatini isolado e o golo. Fomos uma equipa competente, que afastou o perigo da nossa baliza em grande parte das situações", concluiu o treinador do Santa Clara.