João Henriques protagoniza 14.ª saída de um treinador na Liga NOS

A saída de João Henriques do comando do Vitória de Guimarães é a 14.ª de um treinador na época 2020/21, com o clube a trocar de técnico pela segunda vez, após o abandono de Tiago Mendes, em outubro.

João Henriques assinou pelos vimaranenses logo após a saída de Tiago Mendes, que tinha deixado o clube por iniciativa própria, e manteve-se até à 25.ª jornada, não resistindo aos maus resultados, o último dos quais a derrota em casa, com o Tondela, por 2-1, tendo sido substituído por Bino Maçães.

A equipa minhota sofreu no domingo a quarta derrota consecutiva, depois de perder igualmente com Sporting (1-0), Gil Vicente (4-2) e Sporting de Braga (3-0), e é sexta classificada na I Liga, a nove pontos do 'europeu' Paços de Ferreira, quinto.

Metade dos clubes da I Liga já trocaram de treinador durante esta época. Antes da paragem no calendário para os jogos das seleções, Luis Freire foi rendido por Manuel Machado no Nacional.

O Vitória de Guimarães passa a integrar a lista de clubes que já trocaram de treinador mais do que uma vez, e na qual se incluem o Moreirense (saídas de Ricardo Soares e César Peixoto), Marítimo (Lito Vidigal e Milton Mendes), Rio Ave (Mário Silva e Pedro Cunha) e Famalicão (João Pedro Sousa e Silas).

Outras 'chicotadas' levaram o Gil Vicente a rescindir com Rui Almeida, entrando Ricardo Soares, no Farense Jorge Costa ocupou o lugar de Sérgio Vieira e no Boavista foi Jesualdo Ferreira a ocupar a vaga de Vasco Seabra.

Nesta 'dança de cadeiras' na I Liga, Ricardo Soares e Vasco Seabra foram dois dos técnicos 'chicoteados', por Moreirense (sexta jornada) e Boavista (nona), respetivamente, mas assumiram ainda no curso da época os destinos do Gil Vicente e do Moreirense.

Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2020/21:

Jornada Clube Sai Entra

3.ª Vitória de Guimarães Tiago Mendes João Henriques

6.ª Moreirense Ricardo Soares (a) César Peixoto

7.ª Gil Vicente Rui Almeida Ricardo Soares

8.ª Marítimo Lito Vidigal Milton Mendes (b)

9.ª Boavista Vasco Seabra Jesualdo Ferreira

11.ª Rio Ave Mário Silva Pedro Cunha (b)

11.ª Moreirense César Peixoto Vasco Seabra

15.ª Rio Ave Pedro Cunha Miguel Cardoso

16.ª Famalicão João Pedro Sousa Silas

16.ª Farense Sérgio Vieira Jorge Costa

22.ª Marítimo Milton Mendes Júlio Velasquez

22.ª Famalicão Silas Ivo Vieira

24.ª Nacional Luís Freire Manuel Machado

25.ª Vitória de Guimarães João Henriques Bino Maçães

a) - Saiu após a sétima jornada, mas com um jogo em atraso.

b) - Treinador interino.